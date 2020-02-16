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حملة أمنية لحماية السائقين من الحوادث المرورية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي أمس، الحملة الأمنية #أمنكم_وسلامتكم_هدفنا، التي تنفذها قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق بمقر مركز الضبط الأمني «بالقدية».

وأوضح قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب، أن الحملة هي الدورة الثانية التي تنطلق للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم أثناء السير على الطرقات، مضيفا أنها تحمل المفاهيم والمدلولات نفسها، متمنيا الوصول لجميع فئات المجتمع لإعطائهم الإرشادات والتوجيهات لحمايتهم من الحوادث في الطرقات المرورية.

وأكد أن الطرق الخارجية والمستهدفة بتغطيتها من قوات أمن الطرق عادة تشهد حوادث جسيمة، راجيا إيصال الرسالة التوعوية لجميع مستخدمي الطرق من سائقين ومرافقين لتوخي السلامة والحذر.

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وبين اللواء الضبيب أن الحملة تستمر لمدة أسبوع في جميع مناطق المملكة بإشراف مباشر من أمراء المناطق.

من جانب آخر تحدث قائد القوات الخاصة لأمن الطرق عن تطبيق مفهوم الأمن الشامل للقوات الخاصة لأمن الطرق كونها تعنى بهذا المفهوم عناية تامة، وذلك بتنبيه جميع مستخدمي الطرق بأضرار المخدرات والجرائم وغيرها من الأمور التي تخل بالمجتمع.

بعد ذلك اطلع الفريق أول ركن خالد الحربي على عرض مرئي يتحدث عن الحملة وأهدافها.

وبعد نهاية الحفل تفقد مدير الأمن العام نقطة الضبط الأمني بالقدية، والتقى بمنسوبي القيادة، مستمعا لمقترحاتهم وتطلعاتهم، موجها بسرعة إنجاز ما يتطلبه المركز للتسهيل على العابرين عبره.