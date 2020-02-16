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الحمض النووي يثبت نسب المخطوف الخنيزي لأبيه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

تطابق تحليل الحمض النووي لوالد المخطوف من مستشفى الدمام 1420 موسى الخنيزي مع والده علي الخنيزي الذي عاد من سفره خارج المملكة صباح أمس، وتوجه فورا لإدارة الأدلة الجنائية في شرطة الشرقية لأخذ عينة من دمه، ما يعني أن اثنين من بين خمسة ادعت الخاطفة أنهم أبناؤها هما مخطوفان من أسرتيهما بشكل مؤكد، حسب معلومات حصلت عليها الصحيفة.

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وقال والد المخطوف علي الخنيزي لـ«مكة» إنه سيتقبل ابنه كما هو، وإنه يعي أن ابنه تربى على المذهب السني، وإن ذلك ليس مؤثرا في ترحيبه بابنه واحتضانه له، حيث إننا جميعا مسلمون نعبد ربا واحدا ونصلي باتجاه قبلة واحدة، وإن ابنه له مطلق الحرية في اعتناق المذهب الذي هو مقتنع به، وأضاف أن لديه الكثير من الأصدقاء السنة ويعدهم إخوة وهو فخور بمعرفتهم.

وفيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ترجيحات عن كون «نايف» هو نسيم الحبتور المخطوف من كورنيش الدمام 1417 حين كان عمره عاما ونصف العام، علمت الصحيفة أن عائلة الحبتور لم تتلق من شرطة الشرقية تأكيدا أو نفيا بشأن كونه ابنهم أم لا، رغم أن عينة الدم أخذت منهم في رمضان الماضي، حيث إنهم كانوا أول عائلة جرى التواصل معها من قبل شرطة الشرقية، بعد أن أحيلت المتهمة بخطف «العماري» و«الخنيزي» من إمارة المنطقة الشرقية التي استدعيت لها بعد توجهها للأحوال المدنية في الرياض، رغم أنها تقيم بالدمام، لاستخراج هويات لهما، حيث ادعت المتهمة بعد أن حوصرت بالأسئلة عن مكان ولادتهما وشهادة الميلاد وسبب تأخر استخراج هويات لهم حتى الآن، أنها تظن أنهما لقيطان، لأنها عثرت على أحدهما في كورنيش الدمام، وعثرت على الآخر في حي عبدالله فؤاد في الدمام فأخذتهما وربتهما دون الإبلاغ عنهما.

إجراءات الشرطة

الشرطة كانت تشك في المتهمة، ولكن لم يتم إشعارها بذلك حتى لا تحاول الهرب

طلبت من المتهمة إحضار الأبناء لغرض استكمال إجراءات استخراج الهوية

أخذت منهم عينات دم في رمضان الماضي، وجرى إبلاغهم أن هدف ذلك تسجيل فصيلة الدم في الهوية الوطنية

أرسلت عينة الدم إلى المختبر لفحص الحمض النووي

أبلغت قبل العيد أن أيا من الشابين ليس ابنها، ولم تكن العائلة تعلم حينها أن للخاطفة أبناء آخرين لديهم هويات وطنية

قبل 10 أيام علمت أن للخاطفة ابنا اسمه «نايف» مكتوب في هويته أنه مولود 1414 في حين أن نسيم ابنهم مولود 1415

توجهت الأسرة للشرطة حينها للاستفسار وطلبت رؤية الشاب، وبالفعل التقوا به دون أن يعلم أن والده «المحتمل» من بين الحضور في المكان

ما زالت تنتظر نتيجة فحص الـDNA التي سحبت من نايف قبل بضعة أيام

هناك احتمال أن يكون نايف ابنا لعائلة أخرى.