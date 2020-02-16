63 كلم لإنجاز ضلع دائري مكة الخامس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة
بطول 63.1 كلم يمثل مشروع ازدواج طريق الشميسي الكر الضلع الجنوبي من الطريق الدائري الخامس بمكة المكرمة، وذلك بحسب ما أوضحه المشرف العام على الإدارة العامة للتسويق والاتصال المؤسسي بوزارة النقل ياسر المسفر لـ»مكة».
وقال المسفر إن جميع مراحل المشروع الأربع يجري العمل على تنفيذها، مبينا أن جزءين تبقيا من المشروع، الأول يبدأ من التقاطع على طريق مكة المكرمة جدة القديم حتى التقاطع على طريق الليث مكة المكرمة بطول 14.6 كلم، والثاني من نهاية المرحلة الرابعة عند المحطة 300+38 وحتى نهاية الطريق عند التقاطع مع طريق الهدا الكر بطول 24.8 كلم ليكون إجمالي الطول المتبقي 39.4 كلم، بتكلفة تقديرية للأعمال المتبقية وتنفيذ التقاطعات تبلغ 885 مليون ريال.
وأضاف أن مشروع الضلع الجنوبي من الطريق الدائري الخامس بمكة يبدأ من التقاطع على طريق جدة مكة القديم مرورا بالتقاطع على طريق جدة مكة المكرمة السريع والتقاطع على طريق الليث، والذي يعد مدخل مكة الجنوبي مرورا بالتقاطعات التي تخدم مخططات ولي العهد والتقاطع على طريق إبراهيم الخليل، ويمتد حتى يتقاطع مع طريق الكر الهدا.
وأشار إلى أن 157 عقارا يجري إعداد كروكيات نزعها في المرحلة الثانية للمشروع، بينما في المرحلتين الثالثة والرابعة جرى التنسيق مع الأمانة ووزارة الإسكان لتلافي التداخل مع مخططات ولي العهد.
مراحل التنفيذ
الأولى:
انتهى تنفيذها
الطول: 7 كلم
مفتوحة لحركة السير وتبدأ من تقاطع الليث باتجاه الطائف
الثانية:
نسبة الإنجاز: 4.50%
الطول: 2.60 كلم
- جاري التنفيذ
- التكلفة: 70 مليون ريال
- مدة العقد: 36 شهرا
الثالثة:
نسبة الإنجاز: 18%
الطول: 9.90 كلم
- جاري التنفيذ
- التكلفة: 74.2 مليون ريال
- مدة العقد: 720 يوما
الرابعة:
نسبة الإنجاز: 1.5%
الطول: 2.40 كلم
- جاري التنفيذ
- التكلفة: 91.3 مليون ريال
- مدة العقد: 720 يوما
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