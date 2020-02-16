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إزالة مخيمات وصنادق خشبية في مكة

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إزالة مخيمات وصنادق خشبية في مكة
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أزالت بلدية الشوقية الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة تعديات على امتداد طريقي الأمير ، ومكة الليث.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد المشيخي أنه جرى إزالة 63 مخيما، وأراض مسورة، وصنادق خشبية، فيما أزال قسم مراقبة الأسواق31 لوحة إعلانية مخالفة.

إلى ذلك، بدأت إدارة الخدمات العامة، بإزالة حواجز خرسانية عشوائية حول مجمعات سكنية وبعض المباني.


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