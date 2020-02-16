إنفاق الأسر السعودية الشهري يزيد على دخلها.. والرياض في الصدارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام
تنفق الأسر السعودية شهريا وفي كل المناطق أكثر من دخلها في الشهر نفسه، وكان الفارق الأكبر بين متوسط الدخل الشهري ومتوسط الإنفاق في الرياض، ففي حين أن متوسط دخل الأسر في الرياض هو 16011 ريالا سعوديا شهريا، فإن متوسط الإنفاق الشهري لها هو 17.856، أي بزيادة مقدارها 1845ريالا، فيما حلت الباحة ثانيا، وذلك بحسب مسح الدخل والإنفاق للأسر السعودية لعام 2018 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء.
المسح كشف أيضا أن أقل المناطق من حيث الفارق بين متوسط دخل الأسر السعودية الشهري ومتوسط إنفاقها كانت منطقة تبوك، بزيادة مقدارها 442 ريالا للإنفاق الشهري عن متوسط الدخل، تلتها المنطقة الشرقية التي يزيد الإنفاق فيها عن الدخل بـ 819 ريالا شهريا.
وأظهر أنه في الحالات التي كان رب الأسرة فيها من الإناث كان متوسط الإنفاق الشهري أقل بكثير منه حين يكون رب الأسرة من الذكور، لجميع الفئات العمرية، باستثناء بين 20 و24 سنة، والتي كان إنفاق رب الأسرة الأنثى أعلى منه لدى رب الأسرة الذكر.
وأشار المسح إلى أن متوسط الدخل الشهري لرب الأسرة الذكر أعلى من متوسط الدخل الشهري لرب الأسرة الأنثى في جميع مناطق المملكة، وكان الفارق الأكبر بين الدخل للذكور والإناث من نصيب عسير بفارق 7917 ريالا لدخل الذكور على الإناث، تليها جازان، ثم تبوك، وبعدها المدينة المنورة.
مجتمع استهلاكي
من جهته قال لـ «مكة» المحلل الاقتصادي والمصرفي، فضل البوعينين، إن المجتمع السعودي مجتمع استهلاكي، وما يؤكد ذلك وضع تعزيز ثقافة الادخار لدى السعوديين كأحد أهداف رؤية المملكة 2030م. كما أن بيانات مؤسسة النقد تؤكد نمو التمويل الاستهلاكي من إجمالي حصة التمويل، وذلك مقارنة بالتمويل العقاري مثلا.
وأبان أن هذه الشراهة في الإنفاق الاستهلاكي تعزز اللجوء للقروض الاستهلاكية لتغطية الفارق بين الدخل والإنفاق، مما يدخل الشخص في دوامة الديون، لافتا إلى أن الأسر السعودية التي يزيد إنفاقها الشهري على دخلها تنقسم إلى شريحتين،
الأولى لديها من الدخل ما يغطي حاجاتها الأساسية ولكنها تتوسع في الإنفاق الاستهلاكي حتى يتآكل الدخل كله بل يزيد عليه. والشريحة الأخرى دخلها أقل من أن يكفي حاجاتها الأساسية، فهذه تكون مضطرة لأن يزيد إنفاقها على دخلها.
ثقافة الادخار
وأشار البوعينين إلى أن أحد أهم العوامل التي تجعل من تعزيز ثقافة الادخار لدى الأسرة السعودية منذ ولادة أبناء لها ضرورة حتمية، هو التحول في وضع التعليم العالي والاتجاه نحو خصخصته، وعدم تمكن الجامعات من استيعاب الراغبين في إكمال تعليمهم الجامعي في التخصصات الأكثر جذبا لحاجة سوق العمل لها، مما يعني أن التعليم الجامعي الأهلي هو الخيار الوحيد.
وفيما يتعلق بأن إنفاق المرأة حين تكون رئيسا للأسرة أقل من إنفاق الرجل، قال البوعينين إن دخل المرأة العاملة في القطاع الخاص ما زال أقل من دخل الرجل، بخلاف الأمر للعاملين في القطاع الحكومي.
متوسط الدخل والإنفاق الشهري للأسر السعودية:
المنطقة الشرقية
الدخل: 17873
الإنفاق: 18691
الفارق بينهما: - 819
الرياض
الدخل: 16011
الإنفاق: 17856
الفارق بينهما: - 1845
جازان
الدخل: 15199
الإنفاق: 16474
الفارق بينهما: - 1275
القصيم
الدخل: 15322
الإنفاق: 16251
الفارق بينهما: - 929
مكة المكرمة
الدخل: 14648
الإنفاق: -15918
الفارق بينهما: - 1270
الباحة
الدخل: 13728
الإنفاق: 15058
الفارق بينهما: - 1330
الجوف
الدخل: 14193
الإنفاق: 14805
الفارق بينهما: - 612
عسير
الدخل: 11817
الإنفاق: 13604
الفارق بينهما: - 1787
المدينة المنورة
الدخل: 12016
الإنفاق: 13207
الفارق بينهما: - 1191
الحدود الشمالية
الدخل: 12051
الإنفاق: 12887
الفارق بينهما: - 836
حائل
الدخل: 11571
الإنفاق: 12459
الفارق بينهما: - 888
نجران
الدخل: 11388
الإنفاق: 12348
الفارق بينهما: - 960
تبوك
الدخل: 11024
الإنفاق: 11466
الفارق بينهما: - 442
متوسط الإنفاق الشهري حسب الفئة العمرية وجنس رب الأسرة
24 - 30 سنة
إجمالي الإنفاق :9146
ذكور:9122
إناث:11245
25 - 29 سنة
إجمالي الإنفاق :9855
ذكور:9901
إناث:6585
30 - 34 سنة
إجمالي الإنفاق :10632
ذكور:10656
إناث:7929
35 - 39 سنة
إجمالي الإنفاق :12620
ذكور:12665
إناث:10230
40 - 44 سنة
إجمالي الإنفاق :15301
ذكور:15406
إناث:12795
45 - 49 سنة
إجمالي الإنفاق :19730
ذكور:20066
إناث:13298
50 - 54 سنة
إجمالي الإنفاق :21624
ذكور:22188
إناث:11450
55 - 59 سنة
إجمالي الإنفاق :21840
ذكور:22538
إناث:12164
60 - 64 سنة
إجمالي الإنفاق :23435
ذكور:24328
إناث:11491
65
إجمالي الإنفاق :16021
ذكور:16958
إناث:9402
متوسط الدخل الشهري حسب جنس رئيس الأسرة بكل منطقة
إجمالي متوسط الدخل للأسرة
الذكور 15132
الإناث 8606
الرياض
ذكر 16231
أنثى 10496
مكة المكرمة
ذكر15086
أنثى 9279
المدينة المنورة
ذكر 12471
أنثى5454
القصيم
ذكر 15470
أنثى 12369
الشرقية
ذكر 17942
أنثى 12369
عسير
ذكر 12178
أنثى 42561
تبوك
ذكر 11410
أنثى 3736
حائل
ذكر 11815
أنثى 5875
الحدود الشمالية
ذكر 12195
أنثى 6715
جازان
ذكر 15639
أنثى 7742
نجران
ذكر 11496
أنثى 7038
الباحة
ذكر 13910
أنثى 5861
الجوف
ذكر 14559
أنثى 6543
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.