إنفاق الأسر السعودية الشهري يزيد على دخلها.. والرياض في الصدارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

تنفق الأسر السعودية شهريا وفي كل المناطق أكثر من دخلها في الشهر نفسه، وكان الفارق الأكبر بين متوسط الدخل الشهري ومتوسط الإنفاق في الرياض، ففي حين أن متوسط دخل الأسر في الرياض هو 16011 ريالا سعوديا شهريا، فإن متوسط الإنفاق الشهري لها هو 17.856، أي بزيادة مقدارها 1845ريالا، فيما حلت الباحة ثانيا، وذلك بحسب مسح الدخل والإنفاق للأسر السعودية لعام 2018 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء.

المسح كشف أيضا أن أقل المناطق من حيث الفارق بين متوسط دخل الأسر السعودية الشهري ومتوسط إنفاقها كانت منطقة تبوك، بزيادة مقدارها 442 ريالا للإنفاق الشهري عن متوسط الدخل، تلتها المنطقة الشرقية التي يزيد الإنفاق فيها عن الدخل بـ 819 ريالا شهريا.

وأظهر أنه في الحالات التي كان رب الأسرة فيها من الإناث كان متوسط الإنفاق الشهري أقل بكثير منه حين يكون رب الأسرة من الذكور، لجميع الفئات العمرية، باستثناء بين 20 و24 سنة، والتي كان إنفاق رب الأسرة الأنثى أعلى منه لدى رب الأسرة الذكر.

وأشار المسح إلى أن متوسط الدخل الشهري لرب الأسرة الذكر أعلى من متوسط الدخل الشهري لرب الأسرة الأنثى في جميع مناطق المملكة، وكان الفارق الأكبر بين الدخل للذكور والإناث من نصيب عسير بفارق 7917 ريالا لدخل الذكور على الإناث، تليها جازان، ثم تبوك، وبعدها المدينة المنورة.

مجتمع استهلاكي

من جهته قال لـ «مكة» المحلل الاقتصادي والمصرفي، فضل البوعينين، إن المجتمع السعودي مجتمع استهلاكي، وما يؤكد ذلك وضع تعزيز ثقافة الادخار لدى السعوديين كأحد أهداف رؤية المملكة 2030م. كما أن بيانات مؤسسة النقد تؤكد نمو التمويل الاستهلاكي من إجمالي حصة التمويل، وذلك مقارنة بالتمويل العقاري مثلا.

وأبان أن هذه الشراهة في الإنفاق الاستهلاكي تعزز اللجوء للقروض الاستهلاكية لتغطية الفارق بين الدخل والإنفاق، مما يدخل الشخص في دوامة الديون، لافتا إلى أن الأسر السعودية التي يزيد إنفاقها الشهري على دخلها تنقسم إلى شريحتين،

الأولى لديها من الدخل ما يغطي حاجاتها الأساسية ولكنها تتوسع في الإنفاق الاستهلاكي حتى يتآكل الدخل كله بل يزيد عليه. والشريحة الأخرى دخلها أقل من أن يكفي حاجاتها الأساسية، فهذه تكون مضطرة لأن يزيد إنفاقها على دخلها.

ثقافة الادخار

وأشار البوعينين إلى أن أحد أهم العوامل التي تجعل من تعزيز ثقافة الادخار لدى الأسرة السعودية منذ ولادة أبناء لها ضرورة حتمية، هو التحول في وضع التعليم العالي والاتجاه نحو خصخصته، وعدم تمكن الجامعات من استيعاب الراغبين في إكمال تعليمهم الجامعي في التخصصات الأكثر جذبا لحاجة سوق العمل لها، مما يعني أن التعليم الجامعي الأهلي هو الخيار الوحيد.

وفيما يتعلق بأن إنفاق المرأة حين تكون رئيسا للأسرة أقل من إنفاق الرجل، قال البوعينين إن دخل المرأة العاملة في القطاع الخاص ما زال أقل من دخل الرجل، بخلاف الأمر للعاملين في القطاع الحكومي.

متوسط الدخل والإنفاق الشهري للأسر السعودية:

المنطقة الشرقية

الدخل: 178‪73

الإنفاق: 186‪91

الفارق بينهما: - 819‪

الرياض

الدخل: 160‪11

الإنفاق: 178‪56

الفارق بينهما: - 184‪5

جازان

الدخل: 151‪99

الإنفاق: 164‪74

الفارق بينهما: - 127‪5

القصيم

الدخل: 153‪22

الإنفاق: 162‪51

الفارق بينهما: - 929‪

مكة المكرمة

الدخل: 146‪48

الإنفاق: -159‪18

الفارق بينهما: - 127‪0

الباحة

الدخل: 137‪28

الإنفاق: 150‪58

الفارق بينهما: - 133‪0

الجوف

الدخل: 141‪93

الإنفاق: 148‪05

الفارق بينهما: - 612‪

عسير

الدخل: 118‪17

الإنفاق: 136‪04

الفارق بينهما: - 178‪7

المدينة المنورة

الدخل: 120‪16

الإنفاق: 132‪07

الفارق بينهما: - 119‪1

الحدود الشمالية

الدخل: 120‪51

الإنفاق: 128‪87

الفارق بينهما: - 836‪

حائل

الدخل: 115‪71

الإنفاق: 124‪59

الفارق بينهما: - 888‪

نجران

الدخل: 113‪88

الإنفاق: 123‪48

الفارق بينهما: - 960‪

تبوك

الدخل: 110‪24

الإنفاق: 114‪66

الفارق بينهما: - 442‪

متوسط الإنفاق الشهري حسب الفئة العمرية وجنس رب الأسرة

24 - 30 سنة

إجمالي الإنفاق :914‪6

ذكور:912‪2

إناث:112‪45

25 - 29 سنة

إجمالي الإنفاق :985‪5

ذكور:990‪1

إناث:658‪5

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30 - 34 سنة

إجمالي الإنفاق :106‪32

ذكور:106‪56

إناث:792‪9

35 - 39 سنة

إجمالي الإنفاق :126‪20

ذكور:126‪65

إناث:102‪30

40 - 44 سنة

إجمالي الإنفاق :153‪01

ذكور:154‪06

إناث:127‪95

45 - 49 سنة

إجمالي الإنفاق :197‪30

ذكور:200‪66

إناث:132‪98

50 - 54 سنة

إجمالي الإنفاق :216‪24

ذكور:221‪88

إناث:114‪50

55 - 59 سنة

إجمالي الإنفاق :218‪40

ذكور:225‪38

إناث:121‪64

60 - 64 سنة

إجمالي الإنفاق :234‪35

ذكور:243‪28

إناث:114‪91

65

إجمالي الإنفاق :160‪21

ذكور:169‪58

إناث:940‪2

متوسط الدخل الشهري حسب جنس رئيس الأسرة بكل منطقة

إجمالي متوسط الدخل للأسرة

الذكور 151‪32

الإناث 860‪6

الرياض

ذكر 162‪31

أنثى 104‪96

مكة المكرمة

ذكر15086

أنثى 927‪9

المدينة المنورة

ذكر 124‪71

أنثى5454

القصيم

ذكر 154‪70

أنثى 123‪69

الشرقية

ذكر 179‪42

أنثى 123‪69

عسير

ذكر 121‪78

أنثى 425‪61

تبوك

ذكر 114‪10

أنثى 373‪6

حائل

ذكر 118‪15

أنثى 587‪5

الحدود الشمالية

ذكر 121‪95

أنثى 671‪5

جازان

ذكر 156‪39

أنثى 774‪2

نجران

ذكر 114‪96

أنثى 703‪8

الباحة

ذكر 139‪10

أنثى 586‪1

الجوف

ذكر 145‪59

أنثى 654‪3