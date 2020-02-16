، بإسناد "التحالف".. الجيش اليمني يشنُّ هجومًا واسعًا على معقل الحوثي في صعدة ،

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شنَّ الجيش الوطني اليمني اليوم (الأحد) هجومًا واسعًا على مواقع الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في مران، معقل زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في محافظة صعدة، بمساندة مروحيات ومدفعية التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد لواء الثالث عاصفة، اللواء محمد العجابي، أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيا في تخوم جبل العقيم المطل على جبال المسطبة والمروي، وتدمير آليات عسكرية تابعة للميليشيا.
وبيّن "العجابي" أن طيران التحالف العربي استهدف تعزيزات الميليشيا الإرهابية القادمة من مديرية الظاهر، ودمَّر عربتين، وقتل جميع مَن كانوا على متنهما.التحالف الجيش اليمني
بإسناد "التحالف".. الجيش اليمني يشنُّ هجومًا واسعًا على معقل الحوثي في صعدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-16
شنَّ الجيش الوطني اليمني اليوم (الأحد) هجومًا واسعًا على مواقع الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في مران، معقل زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في محافظة صعدة، بمساندة مروحيات ومدفعية التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد لواء الثالث عاصفة، اللواء محمد العجابي، أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيا في تخوم جبل العقيم المطل على جبال المسطبة والمروي، وتدمير آليات عسكرية تابعة للميليشيا.
وبيّن "العجابي" أن طيران التحالف العربي استهدف تعزيزات الميليشيا الإرهابية القادمة من مديرية الظاهر، ودمَّر عربتين، وقتل جميع مَن كانوا على متنهما.
16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
08:51 PM
تدمير آليات عسكرية.. ومقتل وجَرْح متمردين
شنَّ الجيش الوطني اليمني اليوم (الأحد) هجومًا واسعًا على مواقع الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في مران، معقل زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في محافظة صعدة، بمساندة مروحيات ومدفعية التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد لواء الثالث عاصفة، اللواء محمد العجابي، أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيا في تخوم جبل العقيم المطل على جبال المسطبة والمروي، وتدمير آليات عسكرية تابعة للميليشيا.
وبيّن "العجابي" أن طيران التحالف العربي استهدف تعزيزات الميليشيا الإرهابية القادمة من مديرية الظاهر، ودمَّر عربتين، وقتل جميع مَن كانوا على متنهما.
، بإسناد "التحالف".. الجيش اليمني يشنُّ هجومًا واسعًا على معقل الحوثي في صعدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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