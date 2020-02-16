، بإسناد "التحالف".. الجيش اليمني يشنُّ هجومًا واسعًا على معقل الحوثي في صعدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تدمير آليات عسكرية.. ومقتل وجَرْح متمردين

شنَّ الجيش الوطني اليمني اليوم (الأحد) هجومًا واسعًا على مواقع الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في مران، معقل زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في محافظة صعدة، بمساندة مروحيات ومدفعية التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد لواء الثالث عاصفة، اللواء محمد العجابي، أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيا في تخوم جبل العقيم المطل على جبال المسطبة والمروي، وتدمير آليات عسكرية تابعة للميليشيا.

وبيّن "العجابي" أن طيران التحالف العربي استهدف تعزيزات الميليشيا الإرهابية القادمة من مديرية الظاهر، ودمَّر عربتين، وقتل جميع مَن كانوا على متنهما.التحالف الجيش اليمني