محمد بن مسعود - الدمام - 16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441 08:33 PM مدني الرياض يُخمد حريق المبنى متعدد الأدوار.. ويعلن: لا إصابات مدني الرياض يُخمد حريق المبنى متعدد الأدوار.. ويعلن: لا إصابات أخمدت فِرق الدفاع المدني بالرياض حريقًا، اندلع في أجزاء من واجهة مبنى إداري متعدد الأدوار على طريق الملك فهد، وأكدت عدم تسجيل أية إصابات -ولله الحمد-. الكلمات المفتاحية ، مدني الرياض يُخمد حريق المبنى متعدد الأدوار.. ويعلن: لا إصابات ،

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