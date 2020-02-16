شكرا لمتابعة خبر عن حقوق الإنسان: حسم قضايا النفقة قبل الانفصال يُعزز حقوق الطفل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سلطت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة على القرارات الأخيرة لوزارة العدل حول تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية في قضايا الحضانة والنفقة. وقالت عبر “تويتر” :”تنوه هيئة حقوق الإنسان بقرار معالي وزير العدل بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لحسم قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح خلال ٢٠ يومًا أو الحكم خلال ٣٠ يومًا من تاريخ الجلسة الأولى، مما يعزز حقوق الطفل ويحد من آثار الطلاق على الأسرة.”.

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