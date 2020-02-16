شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أسراب من الجراد تغزو سدير بشمال الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وصلت أسراب الجراد، مساء اليوم، الأحد، إلى منطقة سدير بالقرب من تمير بشمال الرياض.
ووثق أحد المواطنين، في مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لحظات وصول الجراد.
وأظهر المقطع أعداد ضخمة من الجراد وهى تتطاير في الأرجاء. كما ظهر بعضها مستقر على الطريق التابع للمنطقة .
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