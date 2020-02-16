شكرا لمتابعة خبر عن شركة المياه تُتيح عدد من الخدمات إلكترونيًا من بينها معرفة الاستهلاك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت شركة المياه الوطنية المواطنين، اليوم الأحد، لاستغلال الخدمات التي تقدمها عن بُعد. وقالت شركة المياه عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إنه يمكن للمستهلكين تنفيذ عدد من الخدمات عن بعد من خلال الفرع الإلكتروني. وطالبت الراغبين في استخدام خدماتها للتسجيل عبر اضغط هنا لممعرفة معدل الاستهلاك والاطلاع على الفواتير وغيرها من الخدمات

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