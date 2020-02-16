شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والاجزاء الغربية من منطقة الرياض.
كما توقعت أن تكون الحالة على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.
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