شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : الأجواء الممطرة ستمتد على أجزاء من 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع عبدالعزيز الحصيني، باحث في الطقس والمناخ، تكون سحب رعدية ممطرة اليوم بين مناطق الحدود الشمالية والجوف. وأضاف، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الحالة الممطرة ستشمل أجزاء من حائل والمدينة ثم القصيم.

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