شكرا لمتابعة خبر عن نفقة الأولاد تسقط بمضي الزمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - على خلفية قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بشأن معالجة حضانة الأطفال والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، ترصد «صدى» معلومات أكثر عن تسبيبات وأقوال الفقهاء في رجوع الزوجة والأولاد على أبيهم بالنفقة الماضية.

نفقة الزوجة..

وأوضحت الإدارة القانونية لصحيفة «صدى»، أنه يحق للزوجة مطالبة طليقها بنفقتها للسنوات الماضية التي لم ينفق فيها وهي في عصمته طالما لديها ما يثبت ذلك، مشيرة إلى أن المقصود بالنفقة « المأكل والمشرب والسكن وكسوة الأعياد ونحوه».

وسردت إدارة «صدى» القانونية، أقوال الفقهاء في هذه المسألة، ومنها قول ابن قدامة في المغني «ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة لم يسقط بذلك، وكانت دينا في ذمته، سواء تركها لعذر أو غير عذر في أظهر الروايتين»، كما أنه قول الحسن ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر، مضيفة أن الرواية الأخرى تقول : «تسقط نفقتها ما لم يكن الحاكم قد فرضها لها، وهذا مذهب أبي حنيفة».

وأشارت إدارة «صدى»، إلى أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى، مؤكدة أنه حق لم يسقط بمضي الزمان كأجرة العقار والديون.

كما قال ابن المنذر «هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها ولأنها عوض واجب فأشبهت الأجرة، وفارق نفقة الأقارب فإنها صلة يعتبر فيها اليسار من المنفق والإعسار ممن تجب له وجبت لتزجية الحال، فإذا مضى زمنها استغنى عنها، فأشبه ما لو استغنى عنها بيساره».

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نفقة الأولاد..

وعن نفقة الأولاد الماضية، أوضحت إدارة «صدى» القانونية، أنها محل نزاع بين أهل العلم، والذي مال إليه بعضهم هو أنها تسقط بمضي زمنها ما لم يكن قد حُكم بها، أو يكون المنفِق عليهم غيرَ متبرع.

وتابعت أنه إذا لم يكن قد حكم للأولاد بالنفقة ولم تكون الزوجة قد أنفقت عليهم بنية الرجوع على أبيهم فليس لها الرجوع عليه بما أنفقتِه عليهم وإن كان قد حُكم لهم بها أو أنفقت عليهم بنية الرجوع، فلها أن ترجع على أبيهم بما صرفتِه في النفقة عليهم إذا حلفت على ذلك أو شهدت لها بينة.

ودعّمت «صدى» هذا الرأي بقول الشيخ خليل بن إسحاق -رحمه الله -: وتسقط [يعني نفقة الأولاد] عن الموسر بمضي الزمن إلا لقضية أو ينفق غير متبرع، وكذلك قول الدسوقي: «فإذا ادعى المنفَق عليه أن الإنفاق صلة، وادعى المنفق أنه لم يقصد صلة، بل قصد الرجوع أو لم يقصد شيئا، فالقول قول المنفق بيمين، فيحلف أنه أنفق ليرجع، ومحل حلفه ما لم يكن أشهد أنه حين الإنفاق أنفق ليرجع، وإلا فلا يمين».

وتضمن قرار وزير العدل، أنه في حال تعذر الصلح باستمرار الزوجية خلال 20 يومًا؛ فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة فإن اصطلحا يثبت ذلك بمحضر اتفاقية مصالحة وتعد سند تنفيذية، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته.

وإذا لم يصطلح الزوجان فتحال القضية إلى الدائرة المعنية بنظرها، وتفصل في دعاوی النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الجلسة الأولى.