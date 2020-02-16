شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية توضح إمكانية التصوير بالثوب الشتوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مدى إمكانية التصوير بالثوب الشتوي في بطاقة الأحوال.

وأكدت الوكالة في ردها على استفسار أحد المواطنين، أنه يُسمح بالتصوير بالثوب الشتوي، ولا مانع في ذلك.

كما أفادت في سياق آخر، بطريقة تعديل المؤهل العلمي فى أبشر، حيث ذكرت أنه يمكن للراغبين في تعديل المؤهل زيارة أقرب مكتب للأحوال المدنية لطلب تعديل البيانات، مع ضرورة أرفاق آخر مؤهل تم الحصول عليه، منوهة بأن ذلك لا يلزم حجز موعد.