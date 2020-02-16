شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطنات يُدخن علنًا: «نشعر بالحرية أخيراً» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت عدد من المناطق في المملكة تدخين بعض المواطنات بشكل علني في الشوارع.

وأجرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا تضمن لقاءات مع عدد من السعوديات يُدخن علنا وبعيدا عن أعين أسرهن.

وقالت إحدى المدخنات وهي إحدى الموظفات في شركة خاصة في وسط الرياض، عمرها 27 ،للوكالة: “تدخيني علنا مرتبط بممارسة حريتي المكتسبة أخيرا في المجتمع. أشعر أنني حرة وسعيدة أن لدي الخيار.

ونقلت الوكالة على لسان بعضهن أنه بات تدخين النساء السعوديات للشيشة والسجائر مشهداً مألوفاً ومسموحاً به في كثير من الأماكن العامة بالمملكة، وهو أمر لم يكن من الممكن تخيله قبل أشهر قليلة.

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يذكر أن المملكة شهدت على جانب أخر تغييرات جذرية أكثر إيجابية في حقوق المرأة؛ حيث تم رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيّارات، وإعادة فتح دور السينما، والسماح بإقامة حفلات ترفيهية.