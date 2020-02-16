شكرا لمتابعة خبر عن والد المختطف «موسى» يُجري فحص البصمة الوراثية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجرى والد المختطف «موسى» علي الخنيزي، اليوم الأحد، فحص البصمة الوراثية بعد وصوله من خارج المملكة.

يأتي ذلك لاستكمال آخر إجراءات إثبات النسب بعد أن خضعت الأم لفحص مماثل، فيما بدأت النيابة العامة في التحقق من شرعية انتساب أبناء السيدة المقيمين معها واالمسجلين كأبناء لها.

يذكر أن قضية القبض على السيدة المتهمة بخطف طفلين من مستشفى الولادة بالدمام قبل أكثر من 20 عاماً، لا تزال قيد التحقيق.