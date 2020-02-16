شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لقاء مؤثر بين طالب ووالده المرابط بالحد الجنوبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مقطع فيديو، مرابط بالحد الجنوبي يفاجئ ابنه في إحدى مدارس الرياض، وذلك بعد غياب طويل وصل لأشهر عديدة. وأوضح المقطع، الطالب معتز الهاجري وهو يدخل مكتب مدير المدرسة ويُفاجأ بوجود والده هناك، ليحتضنه بشدة بدون النطق بأي كلمة.

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