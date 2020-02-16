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عدن - ياسمين التهامي - داهمت ميليشيا الحوثي، منزل مالك شركة صرافة خاصة في العاصمة صنعاء، وقامت بنهب مبالغ مالية كبيرة منه.

وأكدت مصادر مصرفية أن ميليشيات الحوثي اقتحمت منزل مالك شركة المجذوب للصرافة، ونهبت نحو 200 مليون ريال من العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، كما اختطفت عدداً من أفراد الأسرة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

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الحوثيون يداهمون محل صرافة وسط العاصمة صنعاء.. وهذا ما قاموا به في نهاية العملية؟



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وأضافت المصادر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت على اقتحام منزل المجذوب للصرافة، في أمانة العاصمة "صنعاء" ونهبت نحو 200 مليون ريال من العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

يذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية كانت قد أعلنت نهاية العام الماضي منع تداول العملة الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية، وهددت بعقوبات صارمة بحق المخالفين، كما شنت العديد من الحملات الأمنية ضد ملاك شركات الصرافة والمحلات التجارية خلال الفترة الماضية.