كشفت مصادر أن الجهات الأمنية بالرياض، ألقت القبض على سارقي الملابس المستخدمة من كبائن الجمعيات الخيرية. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، قد تداولوا فيديو لسيارة سوداء تتوقف أمام كبائن الجمعيات الخيرية ، وينزل منها أشخاص يبدو عليهم أنهم وافدين ثم يقوموا بفعلتهم.

وقام السارقون بسرعة لافتة بسرقة الملابس ثم غادروا المكان فوراً، قبل أن تقبض عليهم الجهات الأمنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر تطورات جديدة بشأن فيديو سارقي كبائن الجمعيات الخيرية بالرياض.. والكشف عن مصير الجناة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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