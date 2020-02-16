شاهد .. لحظة مؤثرة لمرابط بالحد الجنوبي يفاجئ ابنه في المدرسة بعد غياب طويل

︎ . أظهر مقطع فيديو لقاء مؤثراً لطالب بإحدى مدارس الرياض مع والده المرابط في الحد الجنوبي بعد غياب طويل، وذلك خلال زيارة مفاجئة رتبها بعض منسوبي المدرسة.

وبدا في الفيديو لحظة دخول الطالب معتز الهاجري مكتب مدير المدرسة، ليفاجأ بوالده أمامه، حيث استقبله بالعناق واحتضنه بشدة دون أن ينطق بكلمة واحدة.





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