وأضاف: "على الفور، تولى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC إدارة الحدث، وتحديد موقع السفينة، يقع على بُعد (125) ميلاً بحرياً، غرب ميناء جازان، ومن خلال التنسيق لتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية في مياه المملكة المعمول بها في مثل هذه الحالات، تم التواصل من قبل مركز التنسيق مع كابتن السفينة، وتحديد نقطة إلتقاء وإبلاغه التوجه إليها، كما تم ربط مدير الطوارئ بصحة جدة مع كابتن السفينة لإعطائه الإرشادات الطبية اللازمة، بينما وصلت سفينة (الأفلاج) إلى نقطة الالتقاء لإخلاء المريض، الذي تم إنزاله من السفينة بعد أن روعيت الإجراءات الطبية الدولية تجاه التعامل مع البحَّارة خشية نقل فيروس كورونا وبعد إخلائه تم التحرك إلى ميناء جازان".
وأكد المتحدث الرسمي أن سفينة حرس الحدود ( الأفلاج) وصلت إلى رصيف قاعدة الأمير أحمد بن عبدالعزيز البحرية بجازان، وكان في استقبالها فريق طبي متكامل من الشؤون الطبية لحرس الحدود بالإضافة إلى طاقم من جوازات ميناء جازان والوكيل الملاحي، ونُقل المريض إلى مستشفى العميس العام بجازان بواسطة إسعاف تابع لقسم الشؤون الطبية بالمنطقة، وحالته الصحية مستقرة، وتم إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر إخلاء بحار بريطاني من سفينة بمياه البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.