السعودية اليوم / وفد من مجلس الشورى يتفقد مستشفى الملك فهد بالباحة



الباحة 22 جمادى الأخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

تفقد وفد من مجلس الشورى اليوم, مستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة ضمن زيارته الحالية للمنطقة, وذلك برئاسة عضو المجلس اللواء عبدالله بن غازي العلياني.

وكان في استقبال الوفد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد عبدالله المجماج، والمدير التنفيذي للمستشفى إبراهيم مقبول الغامدي، وعدد من أعضاء مجلس المنطقة .

ورحب المجماج بزيارة وفد مجلس الشورى للمستشفى راجيا أن تكون هذه الزيارة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين .

من جانبه، أكد اللواء عبدالله بن غازي العلياني أن الزيارة تأتي حرصاً من المجلس على الاطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين, مشيراً إلى أهمية التنمية الصحية بالمملكة، وتحقيق ما تضمنته رؤية المملكة 2030 فيما يخص الخدمات الصحية .

ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا للخدمات المقدمة وسبل تجاوز ما قد يعترض بعض المشروعات من عوائق .

وفي نهاية الزيارة طرحت عددا من المقترحات التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الطبية للمستفيدين من القطاع الصحي من مختلف شرائح المجتمع.

//انتهى//

19:29ت م

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