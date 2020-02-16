السعودية اليوم / مدير تعليم الرياض يفتتح أعمال ملتقى دور القيادة المدرسية في الرياض



الرياض 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

أكد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، دور قائد المدرسة في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أهمية صقل مواهب الطلاب وتزودهم بالمهارات وتوفير بيئة تربوية مناسبة داخل المدرسة لمواجهة متطلبات الحياة الحديثة، والإسهام في دفع عجلة التنمية.

جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال ملتقى دور القيادة المدرسية، الذي نظمه مكتب التعليم في السويدي، بحضور مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، ومدير الإشراف التربوي خالد الدوسري، ورئيس قسم القيادة المدرسية ناصر السلطان، وعدد من القيادات التربوية، وحضور أكثر من 150 مشرفًا تربويًا وقائد مدرسة.

وقال الوهيبي: "إن القيمة الكبرى للمدرسة تتمثل في إعداد جيل متميز نافع محب لوطنه معتز بدينه، ومطيع لولاة أمره, حيث إن على سواعدهم تقوم التنمية، وفق معارف ومهارات تبنى عليها شخصياتهم المعتدلة السليمة ذات أهداف من متطلبات وطنية وإنسانية، من خلال الابتكارات التي تسهل على الناس حياتهم.

من جانبه، أوضح مدير مكتب التعليم بالسويدي أحمد العويس أن أعمال الملتقى ستتناول خلال يومين "رؤية المملكة ودور وزارة التعليم في تحقيق رؤية 2030"، و"التجارب والمبادرات في ظل الرؤية، إضافة إلى ورشتي عمل عن دور القيادة المدرسية في ظل رؤية 2030.

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19:01ت م

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