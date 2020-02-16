

الأحساء 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

يشارك تعليم الأحساء في الحملة الوطنية التوعوية الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن في المملكة، التي أطلقتها الهيئة العامة للإحصاء تحت شعار "تعداد

وأكد مدير عام تعليم الأحساء حمد بن محمد العيسى، على الدور الاستراتيجي للمشروع الوطني " تعداد السعودية 2020م " في دعم خطط التنمية الوطنية من خلال البيانات والمعلومات التي سيوفرها لراسمي السياسات وصناع القرار في جميع القطاعات الحكومية، إلى جانب أهمية الاستفادة من الوسائل الاتصالية والتوعوية لدى الإدارة العامة ومكاتب التعليم والمدارس في التوعية بأهمية هذا المشروع الوطني وتعزيز المشاركة الفاعلة فيه.

//انتهى//

18:57ت م

0225



الأحساء 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسيشارك تعليم الأحساء في الحملة الوطنية التوعوية الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن في المملكة، التي أطلقتها الهيئة العامة للإحصاء تحت شعار "تعداد السعودية 2020م.وأكد مدير عام تعليم الأحساء حمد بن محمد العيسى، على الدور الاستراتيجي للمشروع الوطني " تعداد السعودية 2020م " في دعم خطط التنمية الوطنية من خلال البيانات والمعلومات التي سيوفرها لراسمي السياسات وصناع القرار في جميع القطاعات الحكومية، إلى جانب أهمية الاستفادة من الوسائل الاتصالية والتوعوية لدى الإدارة العامة ومكاتب التعليم والمدارس في التوعية بأهمية هذا المشروع الوطني وتعزيز المشاركة الفاعلة فيه.//انتهى//18:57ت م0225

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ تعليم الأحساء يشارك في حملة تعداد السعودية 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.