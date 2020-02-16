السعودية اليوم/ تعليم الطائف يطلق مسابقة الالقاء والارتجال



الطائف 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

انطلقت اليوم بتعليم الطائف مسابقة الإلقاء والارتجال لمراحل التعليم العام وذلك ضمن برامج إدارة النشاط الطلابي "الثقافي" للعام الدراسي 1441هـ .

وتهدف المسابقة التي شاركت بها 152 مدرسة في فروع المسابقة وهي : الالقاء الفردي "شعر" ، الالقاء الفردي "نثر" ، الخطيب البارع ، المذيع المبدع ، الارتجال للمرحلة المتوسطة إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي و تنمية ملكة الإلقاء وتعزيز الجرأة والقدرة على مواجهة الجمهور لدى الطلاب ، و إكسابهم حاسة التذوق الأدبي للنصوص المختارة مع التدريب على النطق الصحيح و مراعاة أسس الإلقاء السليم ، وبث روح التنافس بين الطلاب في جميع مراحلهم التعليمية واكتشاف المواهب الطلابية واستقطابها ورعايتها .

// انتهى //

18:08ت م

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