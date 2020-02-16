السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يرأس الجلسة الاستثنائية لمجلس منطقة الباحة



﻿الباحة 22 جمادى الأخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة البـاحة رئيس مجلس المنطقة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقومان بِه من جهود كبيرة في نهضة بلاد الحرمين وتقدمها بين أكثر الدول تنافسية وتفوقها على اقتصادات متقدمة في العالم مما يعكس جدوى السياسات المالية والاقتصادية والتنموية الحديثة، سائلاً سموه الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان في ظل القيادة الرشيدة.

ورحب سموّه في كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه جلسة مجلس المنطقة الاستثنائية بقاعة الاجتماعات الكبرى في الإمارة اليوم، بوفد أعضاء مجلس الشورى الذي يزور المنطقة حالياً ،متمنيا سموه التوفيق لهم في زياراتهم للمنطقة وقضاء أوقات ممتعة في ربوع الباحة .

بعد ذلك استعرض المجلس موضوع إعادة تصميم منطقة الباحة لتكون منطقة سياحية ضمن منظومة مناطق المملكة السياحية ، كما ناقش سموه والمجتمعون جدول أعمال مجلس المنطقة في جلسته الاستثنائية.

وأوضح أمين عام المجلس علي بن ناصر بشية أن الاجتماع أتى تزامنا مع زيارة وفد مجلس الشورى للمنطقة وذلك ضمن برنامج تبادل الزيارات بين مجلس الشورى ومجالس المناطق .

وأكد الأمير حسام بن سعود في تصريح صحفي بأن منطقة الباحة تطلع للكثير من الأمور خلال زيارة وفد مجلس الشورى لها منها تغيير التشريعات التي تخص الباحة نظراً لطبيعتها الجغرافية المختلفة عن معظم بقية المناطق, متأملاً سموه من مجلس الشورى الإطلاع على تلك التشريعات وبحثها لما يحقق رؤيا وتطلعات المنطقة وتنميتها.

وبيّن سموه بأن سيتم خلال لقاء أعضاء وفد مجلس الشورى مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة وفي مقدمتها التنمية والحد من الهجرة وإيجاد الحلول المناسبة, معرباً سموه عن شكره لأعضاء مجلس الشورى زيارتهم للمنطقة للاطلاع كل مايخص المواطن والمنطقة في المجالات كافة.

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17:59ت م

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