السعودية اليوم / مبادرة " مشروعي ناجح ببر أمي " بتعليم ينبع



ينبع 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

أقامت إدارة تعليم ينبع اليوم، مبادرة " مشروعي ناجح ببر أمي " ، التي نفذتها شعبة التربية الفنية (بنات) على مسرح الابتدائية الثانية بينبع الصناعية، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أدبية بنت حميدي الفايدي، وعدد من القيادات التعليمية، بمشاركة 70 من الأمهات والمعلمات، وقدمتها معلمة التربية الفنية سلوى أحمد بسرني

وأوضحت مشرفة مادة التربية الفنية أريج لمفون أن المبادرة تأتي ضمن عرض المشاريع الفصلية ونواتج التعلم لمادة التربية الفنية، ومشاركة الأمهات في التعلم في ورش معدة مع المعلمة وطالباتها.

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى الطالبة، واكسابها مهارات التخطيط والتفكير للمشاريع الفنية، وتشجيعها على التفكير بطريقة غير مألوفة، والقدرة على اختيار وتوظيف الخامات المتعددة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الطالبات في المشاريع الفنية، والقدرة على الإحساس بالمشاكل وتقديم الحلول بطريقة إبداعية.

// انتهى //

17:52ت م

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