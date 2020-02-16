السعودية اليوم / "الصحة" تعلن سلامة الطلاب السعوديين العشرة ومغادرتهم الحجر الصحي



الرياض 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن سلامة الطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية وخلوهم من فيروس "كورنا" الجديد، حيث جاءت العينة الثانية التي أخذت منهم والتي ظهرت نتيجتها ظهر اليوم سليمة.

وقد غادر الطلاب الحجر الصحي بعد الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وإنهاء كافة الإجراءات الطبية المطلوبة.

تجدر الإشارة إلى أن الطلاب العشرة كانوا قد وصلوا إلى المملكة قبل أسبوعين بعد صدور التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير

وجددت الوزارة تأكيدها أنه لم يتم حتى الآن وبفضل من الله تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في المملكة.

‏وأهابت بالجميع التواصل مع مركز صحة ( 937 ) في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مؤكدةً أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

// انتهى //

17:39ت م

0202



الرياض 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة اليوم عن سلامة الطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية وخلوهم من فيروس "كورنا" الجديد، حيث جاءت العينة الثانية التي أخذت منهم والتي ظهرت نتيجتها ظهر اليوم سليمة.وقد غادر الطلاب الحجر الصحي بعد الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وإنهاء كافة الإجراءات الطبية المطلوبة.تجدر الإشارة إلى أن الطلاب العشرة كانوا قد وصلوا إلى المملكة قبل أسبوعين بعد صدور التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بإجلائهم من الصين، حيث قامت وزارة الخارجية وسفارة المملكة لدى الصين بجهود كبيرة لإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم إلى المملكة، وقد استقبلتهم الطواقم الطبية وجرى عزلهم لحين التأكد من سلامتهم.وجددت الوزارة تأكيدها أنه لم يتم حتى الآن وبفضل من الله تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في المملكة.‏وأهابت بالجميع التواصل مع مركز صحة ( 937 ) في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مؤكدةً أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.// انتهى //17:39ت م0202

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الصحة" تعلن سلامة الطلاب السعوديين العشرة ومغادرتهم الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.