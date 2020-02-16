شكرا لقرائتكم خبر عن آلية لإصدار تراخيص البناء للمستودعات بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومدير عام المديرية العامة للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني محضر آلية إصدار تراخيص البناء للمستودعات بمدينة الرياض - المرحلة الأولى - .

ووقّع المحضر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد بن محمد الجماز ومساعد معالي مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامة اللواء خالد بن عبدالكريم العودة .

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة إلى تحسين ترتيب المملكة في مؤشر "استخراج تراخيص البناء" وتطويره مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على تحقيق مستهدفاته، وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وكذلك التنسيق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني بشأن حوكمة إجراءات استخراج تراخيص البناء للمستودعات بما يمكن من خفض عدد إجراءات وزمن استخراج التراخيص، وتطوير تنفيذ كافة المعاملات من خلال بوابة "بلدي" وبمشاركة كافة الجهات الخدمية المعنية، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين الأعمال بما يتوافق مع أهداف التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م.

Advertisements

واتفق الطرفان على تطبيق القواعد والضوابط المنظمة لإصدار تراخيص البناء للمستودعات بمدينة الرياض كمرحلة أولى والمعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتشكيل فريق عمل دائم من وزارة الشؤون البلدية والقروية (وكالة الوزارة للشؤون الفنية) والمديرية العامة للدفاع المدني (شؤون السلامة) لمتابعة ودراسة مخرجات هذه القواعد والإجراءات ومدى إمكانية تطبيقها على كافة مناطق المملكة، وبما يحسن من ترتيب المملكة في مؤشر (استخراج تراخيص البناء) لدى البنك الدولي ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 م.

وتتضمن آلية استخراج التراخيص عدة مراحل تشمل مرحلة إصدار تراخيص البناء للمستودعات، ومراحل البناء (الإشراف / التفتيش) ، حيث يقوم المستثمر ضمن مرحلة إصدار تراخيص البناء للمستودعات بتحديد موقع بناء المستودع بمدينة الرياض على أن تقوم بوابة بلدي بالتحقق من ملائمة الموقع لطبيعة النشاط والمواد المخزنة ودرجة خطورتها وفق ما ورد بكود البناء السعودي وتغطية الخدمات له، كما يقوم المستثمر بالتعاقد مع أحد المكاتب الهندسية الاستشارية للوقاية والحماية من الحريق المعتمدة للقيام بالدراسات وتحديد درجة الخطورة وفق طبيعة ومحتويات المواد التي سيتم تخزينها وإعداد المخططات الهندسية للمستودع وفقاً لنظام البناء بالموقع وكود البناء السعودي وتوفير كافة المستندات التي تطلبها الأمانة لإصدار رخصة بناء وإصدار الرخصة عن طريق بوابة بلدي ، والتعاقد مع أحد المكاتب الهندسية الاستشارية للوقاية والحماية من الحريق المعتمدة لأعمال الإشراف الهندسي، اضافةً إلى التعاقد مع المفتش الخاص ( إذا استلزم الأمر بناء على بيان عمليات التفتيش من المصمم المعتمد أو فئة المخاطر وفق ما ورد بكود البناء السعودي ) من خلال بوابة ، وكذلك التعاقد مع المنفذ ( المقاول ) لتنفيذ أعمال البناء وفقاً للكود ، كما يقوم بشراء وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية ، كما تقوم المكاتب الهندسية الاستشارية للوقاية والحماية من الحريق المعتمدة بالدخول على بوابة "بلدي" واختيار طلب رخصة بناء مستودع واستكمال كافة البيانات ورفع كافة المرفقات والمخططات الهندسية وبيان لكافة مكونات المستودع شاملة الارتفاعات والبروزات والارتدادات داخل نطاق حد البناء المسموح به والمواد المخزنة حسب درجة الخطورة وفق ما ورد بكود البناء السعودي وسداد الرسوم المقررة والمرسلة للمستثمر من خلال رسالة نصية ( sms ) ومن ثم طباعة فورية لرخصة البناء. بينما تقوم الوزارة عبر بوابة "بلدي" بإشعار كافة الجهات الخدمية ذات العلاقة للقيام بالتخطيط اللازم تمهيداً لإيصال الخدمات، والدفاع المدني مع نسخة من المخططات بما فيها مخططات أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، على أن يقوم المنفذ "المقاول" بتنفيذ أعمال البناء وفقاً للمخططات وما ورد بكود البناء السعودي.

أما في مراحل البناء (الإشراف / التفتيش) تقوم المكاتب الهندسية الاستشارية للوقاية والحماية من الحريق المعتمدة عند بدء الأعمال بإشعار الجهات المعنية بموعد بدء أعمال البناء (صب الميدة) من خلال بوابة بلدي / شركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء لتصدر مباشرة رخصة حفر للموقع ويتم توصيل الخدمات المؤقتة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتمديدات النهائية للخدمات لاحقاً، وإشعار الدفاع المدني عبر بوابة سلامة، واعداد التقارير الدورية ورفعها على بوابة " بلدي" خلال مراحل البناء لكافة متطلبات كود البناء السعودي وشاملاً لكود الحريق ، وعند انتهاء الأعمال تقوم هذه المكاتب بإشعار الجهات المعنية عند الانتهاء من أعمال التشطيب من خلال بوابة بلدي لتفعيل خدماتها بموقع المستودع، وإعداد التقرير النهائي باكتمال وجاهزية المبنى لإشغاله بعد التأكد من مطابقة الأعمال لكافة الاشتراطات والمتطلبات بما فيها متطلبات الوقاية والحماية من الحريق ، فيما يتم عبر بوابة بلدي إصدار شهادة الإشغال للمستودع ويتم إشعار كافة الجهات المعنية وبداية سريان وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية.