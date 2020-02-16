شكرا لقرائتكم خبر عن «المبارك»: 237 دورة تدريبية لتأهيل كوادر القطاع العقاري والان نبدء بالتفاصيل

نظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة اليوم ، المؤتمر الوزاري الخامس عشر المفتوح، بعنوان ( دور الجهات الحكومية في تنمية القطاع العقاري بمكة المكرمة) وذلك ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص , بحضور محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك و محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقية والأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس سلطان الجريسي والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن عداس.

وافتتح المؤتمر الوزاري رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمكة هشام كعكي بكلمة أشاد فيها بتضافر الجهود والتعاون مع مجلس الغرف السعودية من خلال مبادرة عقد المؤتمرات الوزارية المفتوحة لتعظيم الاستفادة لتذليل المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال ومنها القطاع العقاري بمكة المكرمة.

وتابع كعكي : تزخر مكة بالعديد من المحفزات لنمو القطاع العقاري منها (الحج والعمرة، والخدمات اللوجستية، والمشاريع التنموية، والاوقاف ، والصناعة) كما تستثمر الصناديق العقارية المتداولة في تجارة التجزئة والفندقة، ونحن نعمل في الغرفة على تسخير جميع جهودنا وإمكاناتنا لتحفيز القطاع الخاص ليكون له دور ريادي في عملية التنمية الاقتصادية ضمن خطة استراتيجية طموحة، تعمل على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة القطاع العقاري.

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كما أوضح محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك أن الهيئة اطلقت عدة مبادرات وصلت لأكثر من 45 مبادرة، بالإضافة الى تأهيل الكوادر العاملة في القطاع العقاري من خلال عقد 237دورة تدريبية في عام 2019م بهدف تطوير وتنظيم السوق العقاري بالمملكة، كما نعمل حالياً في المراحل الأخيرة لنظام المساهمات العقارية نظام التسجيل العيني.

ومن جانبه نوه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقية لجهود الهيئة في حل المعوقات والتحديات التي تواجه املاك الدولة ولعل من أهمها مضاعفة مساهمة عقارات الدولة في الناتج المحلي الاجمالي، وتخفيض العقارات المستاجرة من خلال نماذج تدعم مبدأ التشاركية بين القطاع الحكومي والخاص الشريك استراتيجي للهيئة.

وفي ذات السياق أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة م. عبدالرحمن عداس: أن الهيئة حددت خمس اختصاصات أهمها اصدار السياسات التشريعية، والتخطيط والمراقبة والتقييم، والتي ستسهم في تطوير الخدمات في مكة المكرمة، ضمن خطة استراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص نسعى فيها إلى تحقيق تنمية عمرانية متكاملة مبنيه على مخطط شامل يعزز من القيمة المحققة من العقارات والاراضي العامة. وذكر الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس.سلطان الجريس أن الهيئة أصدرت ترخيص لنحو 280 منشأة في المملكة منها 16 منشأة بمدينة مكة المكرمة، والعمل جاري بالتعاون مع هيئة سوق المال لسماح للشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية، بداية من يناير 2022م، معلن إطلاق أول دبلوم عالي للمقيمين المعتمدين في المملكة والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة والشرق الأوسط. يأتي انعقاد هذا المؤتمر كأحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص في المملكة، والتي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار وبمتابعة مباشرة من معالي الدكتور ماجد القصبي، الذي كلف مجلس الغرف السعودية بالأشراف على تنفيذ هذه المبادرة، بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين.