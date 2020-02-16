شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يطلع على الفرص الاستثمارية في جيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر في مكتبه بمقر هيئة الطيران المدني بالرياض اليوم ، معالي وزير التجارة بجمهورية جيبوتي السيد حسن حمد إبراهيم , لمناقشة أوجه التعاون بين المملكة وجيبوتي، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل واللوجستيات.

وشهد اللقاء حضور كل من رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ورئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، ووكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة أمين سر اللجنة اللوجستية فيصل البداح. وناقش الطرفان أهمية التعاون بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وتباحثا حول سبل تمكين نفاذ الصادرات السعودية للسوق الجيبوتي، وتعزيز نفاد السلع للأسواق الأفريقية عن طريق جيبوتي، كما اطلع الجاسر على الفرص الاستثمارية المتاحة في منظومة النقل بجمهورية جيبوتي لدراستها وعرضها على القطاع الخاص. وتباحث مع نظيره الجيبوتي، حول تسهيل عمليات نقل البضائع واللوجستيات، ومناقشة فتح خط جوي مباشر بين البلدين إضافة إلى فتح خط ملاحي بحري مباشر بين المملكة وجيبوتي عن طريق ميناء جازان وميناء جدة الإسلامي، لتعزيز عملية التبادل التجاري بين البلدين. يذكر أن جمهورية جيبوتي تعد بوابة لشرق أفريقيا، ويمر عبر مينائها أكثر من 80% من بضائع أثيوبيا.