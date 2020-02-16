منتدى المرأة العالمي.. 4 محاور تجسد قوة التأثير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف دبي الدورة الثانية من منتدى المرأة العالمي لعام 2020، تحت شعار "قوة التأثير" يومي 16 و17 فبراير/شباط الجاري.

ويركز المنتدى على 4 محاور رئيسية تعزز دور المرأة وتأثيرها في الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل، بمشاركة أكثر من 3 آلاف شخصية، ما يجعله الأكبر من نوعه عالمياً من حيث تنوع أجندة الفعاليات والموضوعات المطروحة للنقاش وعدد المشاركين الذين يمثلون نخبة من الشخصيات القيادية البارزة عالمياً.



ويحظى المنتدى بتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كشريك معرفي عالمي للمنتدى، ما يسهم في تنمية حوار إيجابي وبنّاء حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين.



وتعقد على هامش المنتدى القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تكثيف الجهود الداعمة لرائدات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشارك فيها مجموعة من رائدات الأعمال في الاقتصادات الناشئة بالمنطقة.