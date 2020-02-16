القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف دبي الدورة الثانية من منتدى المرأة العالمي لعام 2020، تحت شعار "قوة التأثير" يومي 16 و17 فبراير/شباط الجاري.
ويركز المنتدى على 4 محاور رئيسية تعزز دور المرأة وتأثيرها في الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل، بمشاركة أكثر من 3 آلاف شخصية، ما يجعله الأكبر من نوعه عالمياً من حيث تنوع أجندة الفعاليات والموضوعات المطروحة للنقاش وعدد المشاركين الذين يمثلون نخبة من الشخصيات القيادية البارزة عالمياً.
ويحظى المنتدى بتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كشريك معرفي عالمي للمنتدى، ما يسهم في تنمية حوار إيجابي وبنّاء حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين.
وتعقد على هامش المنتدى القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تكثيف الجهود الداعمة لرائدات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشارك فيها مجموعة من رائدات الأعمال في الاقتصادات الناشئة بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر منتدى المرأة العالمي.. 4 محاور تجسد قوة التأثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.