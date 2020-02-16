محافظ حفر الباطن ينهي خصومة دامت أكثر من ثلاثة عقود

2020-02-16

متابعات الخليج 365 – فواز الأسلمي – حفر الباطن

جسد محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، موقفًا إنسانيًا نبيلًا من خلال جهوده في حل وإنهاء خلاف أسري دام لأكثر من ثلاثة عقود بين أهالي مركز أم عشر.

ويأتي هذا الاهتمام إيمانًا من محافظ الحفر بالسلام الاجتماعي والتكافل في المجتمع وبذل كل الجهود لتحقيق ذلك من خلال تهدئة النفوس وتقوية الروابط الاجتماعية والعلاقات الأسرية والإنسانية، وإنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص دائمًا على الإصلاح بين أبناء المجتمع.

Advertisements

ونوّه الأمير منصور بن محمد بالدعم الذي يحظى به إصلاح ذات البين في جميع مناطق ومحافظات المملكة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية -حفظهم الله- من خلال دعم أوجه الصلح والإصلاح بين الناس، ونشر ثقافة التسامح بين الناس وبذل مساعي الإصلاح في القضايا الخلافية التي تقع بين أفراد المجتمع بكافة أشكالها بما يتفق مع الضوابط الشرعية.

وبهذه المناسبة أقام محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود حفل صلح للأهالي في مركز أم عشر بحضور عدد من مشايخ القبائل والأعيان ورجال الأعمال بالمحافظة.

وبدأ الحفل الخطابي بآيات من القرآن الحكيم بعد ذلك ألقى مساعد رئيس المحكمة العامة فضيلة الشيخ محمد بن عبدالمحسن الدايل كلمة تحدث فيها عن أجر الصلح وفضله بالإسلام وأن ثماره تعود على أهالي الصلح وأهل المركز ويخدم الوطن وأبناءه.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على