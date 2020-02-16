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إصابة جديدة بـ كورونا في الإمارات

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2020-02-16

إصابة جديدة بـ كورونا في الإمارات

كورونا

متابعات الخليج 365 – متابعة 

أعلنت الإمارات عن رصد حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، لصيني يبلغ من العمر 37 عامًا، ليصل عدد الإصابات في الدولة إلى 9.

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وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إنها اكتشفت حالة جديدة مصابة بالفيروس في الدولة، وهو شخص يحمل الجنسية الصينية ويبلغ من العمر 37 عامًا، بحسب وكالة أنباء الإمارات وام.

وأشارت الوزارة إلى أن حالة المصاب الصحية مستقرة وقد تم رصدها خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وكانت قد أعلنت الإمارات عن شفاء 3 حالات مصابة، كان أولها سيدة صينية تبلغ من العمر 73 عامًا، قبل أن تؤكد شفاء حالتين أخريين لشخص صيني يبلغ من العمر 41 عامًا وابنه البالغ من العمر 8 سنوات.

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