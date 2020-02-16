- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم إصابة جديدة بـ كورونا في الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إصابة جديدة بـ كورونا في الإمارات
متابعات الخليج 365 – متابعة
أعلنت الإمارات عن رصد حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، لصيني يبلغ من العمر 37 عامًا، ليصل عدد الإصابات في الدولة إلى 9.
وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إنها اكتشفت حالة جديدة مصابة بالفيروس في الدولة، وهو شخص يحمل الجنسية الصينية ويبلغ من العمر 37 عامًا، بحسب وكالة أنباء الإمارات وام.
وأشارت الوزارة إلى أن حالة المصاب الصحية مستقرة وقد تم رصدها خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
وكانت قد أعلنت الإمارات عن شفاء 3 حالات مصابة، كان أولها سيدة صينية تبلغ من العمر 73 عامًا، قبل أن تؤكد شفاء حالتين أخريين لشخص صيني يبلغ من العمر 41 عامًا وابنه البالغ من العمر 8 سنوات.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة جديدة بـ كورونا في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.