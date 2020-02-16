شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات كأس العرب تنطلق في الرياض والدمام والخبر.. غداً والان نبدء بالتفاصيل

تتجه الأنظار غدا نحو المملكة العربية السعودية لمتابعة ضربة البداية لبطولة كأس العرب لكرة القدم لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، التي تقام بمشاركة 16 منتخبا وزعت على 4 مجموعات.

وعلى ملعب سعود بن جلوي في الخبر، تقام مباراة العراق مع تونس في الـ 2 : 45 مساء ضمن لقاءات المجموعة الأولى .

وقدم مدرب منتخب العراق قحطان جثير جزيل شكره للاتحاد العربي لكرة القدم وجميع منسوبيه على الدعوة للمشاركة في تلك البطولة , وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص الذي يسبق مواجهة تونس، في قاعة المؤتمرات بملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة .

وأضاف جثير استعدادات منتخبنا لم تتجاوز 15 يوماً قبل الوصول إلى السعودية التي لعبنا أمامها مباراتين وديتين ، وهدفنا الأول والأخير هو الاستفادة من المشاركة في تلك البطولة وتجهيز اللاعبين لفئة المنتخب الأولمبي ثم المنتخب الأول .

وأكد لاعب منتخب العراق منتظر عبدالأمير أن الاتحاد العربي لكرة القدم أعاد الروح لهذه البطولة بعد غياب طويل , مضيفا عن لقاء الغد أمام تونس كل ما علينا هو تنفيذ تعليمات المدرب والالتزام بالهدوء و تقديم كل ما لدينا في افتتاح البطولة .

من جانبه أوضح مدرب منتخب تونس ماهر الكنزاري أن مثل هذه البطولات يخرج بها اللاعبون والأجهزة الفنية بالعديد من الأمور الإيجابية ، إذ أن المنتخبات السنية بحاجة ماسة لمثل هذه المنافسات .

وعن استعدادات منتخب بلاده أكد أن التحضيرات كانت مميزة من خلال العديد من المعسكرات المحلية في تونس ولعب العديد من المباريات الودية الدولية ، مضيفا أنهم عازمون على تقديم صورة مميزة تعكس ما وصلت إليه الكرة التونسية من تطور دائم .

من جانبه أشار لاعب المنتخب التونسي عبدالله العمري إلى جاهزيتهم التامة لمواجهة العراق غدا الاثنين، مؤكداً أن المباريات الافتتاحية تعد مهمة جداً.

Advertisements

وبعد انتهاء مباراة العراق وتونس، يلتقي منتخبا موريتانيا والكويت في الـ 5 : 50 مساء ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة ذاتها.

وقال مدرب منتخب موريتانيا المالي باه :إنه يعد فريقه بخطة طويلة المدى، للمشاركة في كأس إفريقيا العام المقبل ، مشيرا إلى أن البطولة تعد واحدة من أهم محطات المنتخب الموريتاني بحكم وجود أقوى المنتخبات في المسابقة، مشيرا إلى أنه ليس لديه أي معلومات عن منتخب الكويت في المباراة الأولى ، مشددا على رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز.

وأوضح لاعب منتخب موريتانيا عبدالله الأمين أنهم خضعوا لجرعات من التدريبات الاستشفائية بعد الرحلة الطويلة قبل الوصول للمملكة ، لكننا جاهزون ذهنياً وبدنياً وسنقدم كل ما لدينا خلال مواجهة الكويت .

وقدم مدرب منتخب الكويت الكرواتي دينكو شكره للجنة المنظمة وجميع منسوبي الاتحاد العربي لكرة القدم، على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكداً أن البطولة تمثل خطوة للأمام بعد فترة طويلة، عقب توقف الرياضة الكويتية مسبقا.

وأشار إلى أن البطولة يشارك فيها منتخبات معروفة وقوية، وهذا سيكون عامل لتطوير اللاعب الكويتي وتجهيزه للمنتخب الأول خلال السنوات المقبلة.

وأكد دينكو أن المجوعة الأولى قويه التي يتواجد فيها الكويت بجانب العراق وتونس وموريتانيا، لافتا إلى أنه عمل جاهداً لجمع كل المعلومات عن المنتخبات المشاركة في البطولة.

وقال لاعب منتخب الكويت عبدالرحمن الشرهان : إن المدرب يهتم كثيراً باحترام الخصم ويشدد على ضرورة تقديم اللاعبين كل ما لديهم، ونخوض كل مباراة وكأنها نهائي، حتى وإن كان بإمكاننا التعويض في دور المجموعات .