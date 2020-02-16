شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يصدر قرارا بمعالجة أوضاع الأطفال قبل طلاق الزوجين والان نبدء بالتفاصيل

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارا بعالجة حقوق الأطفال في الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين قرر الوزير بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، تنهي مشكلات الطلاق أو الخلع أو فسخ النكاح وآثارها على الأطفال، وتساهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها وفقا للنظام الأساسي للحكم، التي تعتبر الأسرة نواة المجتمع، ووفقا لنظام حماية الطفل بحسم قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الجلسة الأولى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل يصدر قرارا بمعالجة أوضاع الأطفال قبل طلاق الزوجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.