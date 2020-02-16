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شكرا لقرائتكم فيديو.. يكشف قصة اختيار ولي العهد شعار مجموعة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. يكشف قصة اختيار ولي العهد شعار مجموعة العشرين
متابعات الخليج 365 – الرياض
كشف الدكتور فهد التونسي قصة رفض ولي العهد لنماذج غير سعودية من شعار قمة العشرين في الرياض 2020.
وقال التونسي خلال الاجتماع الأول للجنة الإعلامية في قمة العشرين الذي عُقد اليوم في الرياض إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رفض عدة شعارات عرضت عليه وقامت بتنفيذها وكالات عالمية لأنه كان يبحث عن شعار يمثل المملكة.
وتابع التونسي: أن ولي العهد أكد على أن الشعار يجب أن يمثل هوية المملكة، وهو ما تم بالفعل حيث تم إطلاق مسابقة وطنية لتصميم الشعار وفاز فيها الفنان الشاب محمد الحواس.
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