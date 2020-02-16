شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان يوزع 494 حقيبة شتوية في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-16 مركز الملك سلمان يوزع 494 حقيبة شتوية في لبنان متابعات الخليج 365 – واس Advertisements وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 494 حقيبة شتوية، تحتوي على البطانيات والأطقم الشتوية للمحتاجين من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المضيف، في العاصمة اللبنانية بيروت، يستفيد منها 2.964 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للمواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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