، للمرة السادسة وبـ ١٠٠٠ صقر.. مهرجان الصقور ينطلق بطريف ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتضمن فعاليات رئيسية وأخرى مصاحبة

تنطلق عروض الصقارة والصقارين شرق طريف، قبل بدء فعاليات مسابقة مهرجان طريف للصقور، والمقام بتنظيم من إمارة الحدود الشمالية، والتي تنطلق غدًا، وبمشاركة عدد من مالكي الصقور من داخل المملكة ودول الخليج، سيدخلون المسابقة بأكثر من 1000 طائر من مختلف الفئات.

وأوضحت اللجنة المشرفة على مهرجان الصقور، أن المهرجان بنسخته السادسة يتضمن فعاليات رئيسية وأخرى مصاحبة، منها تهيئة أماكن مجانية للأسر المنتجة ولأصحاب الأنشطة التجارية ذات الاختصاص، وأصحاب السيارات المعدلة لهواية القنص بالصقور، وأصحاب المقطورات المتنوعة والأسواق الشعبية وكل ما يتعلق بالتراث والرحلات البرية، والموروث الشعبي.

وستضم الفعاليات المصاحبة، منصة عزف العود، والبيانو، والرسم التشكيلي، ومعرض الفن والصقر، إضافة إلى استخدام تقنية الواقع الافتراضي، ومعارض شركات مستلزمات الصقور والرحلات.

كما ستضم أجنحة من المهرجان، العيادة الطبية البيطرية، ومحمية طائر الحبارى، ومحمية الأرانب البرية، ومحمية طائر القطا، ومحمية طائر الكروان، ومنطقة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة والفود ترك، ومنطقة الجلسات الخارجية، ومنطقة الجهات الحكومية واستديو الصقر.

أما المشاركات التي ستكون خلال المهرجان، فستضم المشاركين في مسابقة الملواح

١٠ أشواط، و١٠٠٠ صقر مشارك في مختلف الفئات، وفي مسابقة المزايين٥٠ صقراً.

وسيتخلل المهرجان، أمسيات شعرية وجلسات فنية، يشارك فيها الراوي محمد الشرهان، أما الجوائز فستكون عبارة عن ١٤ سيارة، وجوائز مالية كبيرة متنوعة

وسيشهد المهرجان، أكبر مزاد للصقور في منطقة الحدود الشمالية، ويجمع كبار ملاك الصقور والمهتمين بها، ويضم ١٢ مركزًا للصقور من المملكة والخليج.

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مهرجان الصقور طريف