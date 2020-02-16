، "الصحة" تعلن سلامة الطلاب السعوديين العشرة ومغادرتهم الحجر الصحي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن سلامة الطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية، وخلوّهم من فيروس "كورونا" الجديد، حيث جاءت العينة الثانية التي أخذت منهم، والتي ظهرت نتيجتها ظهر اليوم سليمة. وقد غادر الطلاب الحجر الصحي بعد الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وإجراء كل الإجراءات الطبية المطلوبة.

تجدر الإشارة إلى أن الطلاب العشرة كانوا قد وصلوا إلى المملكة قبل أسبوعين بعد صدور التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- بإجلائهم من الصين، حيث قامت وزارة الخارجية وسفارة خادم الحرمين الشريفين في الصين بجهود كبيرة لإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم إلى المملكة، وقد استقبلتهم الطواقم الطبية وجرى عزلهم لحين التأكد من سلامتهم.

وأعادت الوزارة التأكيد أنه لم يتم حتى الآن وبفضل من الله تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في المملكة.

‏وأهابت الوزارة بالجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مؤكدةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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