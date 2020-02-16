شكرا لمتابعة خبر عن عاصفة ترابية تجتاح طريق «العلا – حائل» والنقل تحذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر فرع وزارة النقل في المدينة المنورة، اليوم الأحد، تنبيه لمستخدمي طريق “العلا – حائل”. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يجب أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية ، لسلامتكم جرى التنويه.

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