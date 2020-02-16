شكرا لمتابعة خبر عن فيديو نادر للملك خالد بن عبدالعزيز خلال رحلة برية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وثق فيديو قديم، مشاهد من موكب لسمو الملك خالد بن عبد العزيز، رحمه الله، أثناء وصوله إلى أحد الأماكن بالصحراء للقيام برحلة برية.
وضم الفيديو بعض القيادات وقتها، ومنهم صاحب السمو الملكي الأمير عبد بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزرا، ورئيس الحرس الوطني، وسمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والطيران، يرحمهم الله.
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