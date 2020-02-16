شكرا لمتابعة خبر عن الطلاب يتهمون جامعة الباحة بعدم تنفيذ حكمًا للمحكمة الإدارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تفاعل ديوان المظالم، مع شكوى بعض طلاب جامعة الباحة من عدم تنفيذ حكم من المحكمة الإدارية له أكثر من ثلاث سنوات، والذي يتضمن إرجاع الرسوم الدراسية وقدرها ١٥٠٠٠ ريال.
وقال ديوان المظالم: «يكون التنفيذ بتقديم نسخة الحكم المذيّل بالصيغة التنفيذية إلى الجهة الإدارية المحكوم عليها، وفي حال تأخر التنفيذ فبإمكانك التقدم لإمارة المنطقة إذ هي المعنية بمتابعة تنفيذ الأحكام الإدارية، كما يمكنك التقدم للجهات الرقابية المختصة».
كانت هذه تفاصيل خبر الطلاب يتهمون جامعة الباحة بعدم تنفيذ حكمًا للمحكمة الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.