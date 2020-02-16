شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة» تكشف عن 3 خطوات لتصحيح الخطأ في الطلب الإلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن 3 خطوات لتصحيح الخطأ في الطلب الإلكتروني.

وأوضحت التجارة أنه يجوز لموفر الخدمة اشتراط تصحيح الخطأ قبل إتمام عملية الشراء، مشيرة إلي أن تصحيح الخطأ الإلكتروني يكون مقبولا إذا أبلغ المتسوق الإلكتروني موفر الخدمة بحدوث الخطأ خلال 24 ساعة من وقت الإرسال.

ولفتت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إلي أن المتجر الإلكتروني ملزم بتصحيح الخطأ المبلغ عنه ما لم يكن المتسوق الإلكتروني استفاد من المنتج أو الخدمة وحصل علي المنفعة من أي منهما.