شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة» تكشف عن 3 خطوات لتصحيح الخطأ في الطلب الإلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن 3 خطوات لتصحيح الخطأ في الطلب الإلكتروني.
وأوضحت التجارة أنه يجوز لموفر الخدمة اشتراط تصحيح الخطأ قبل إتمام عملية الشراء، مشيرة إلي أن تصحيح الخطأ الإلكتروني يكون مقبولا إذا أبلغ المتسوق الإلكتروني موفر الخدمة بحدوث الخطأ خلال 24 ساعة من وقت الإرسال.
ولفتت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إلي أن المتجر الإلكتروني ملزم بتصحيح الخطأ المبلغ عنه ما لم يكن المتسوق الإلكتروني استفاد من المنتج أو الخدمة وحصل علي المنفعة من أي منهما.
كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة» تكشف عن 3 خطوات لتصحيح الخطأ في الطلب الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.