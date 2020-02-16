شكرا لمتابعة خبر عن النيابة تحدد ضوابط تفتيش الأشخاص ومساكنهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حددت النيابة العامة ضوابط تفتيش الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت النيابة:”يحظى الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم بحق الحماية الجنائية”، لافتة:”تتمتع هذه الأعيان وما هو متصل بها بحرمة يجب صيانتها، فلا يجوز تفتيشها إلا في الأحوال التي يبينها النظام”.
وأكدت النيابة:” الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة يجب صيانتها”، لافتة:” حرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة”.
وأبانت النيابة أن حرمة المسكن تشمل كل مكان مسور أو محاط بحاجز أو معد لاستعماله مأوي.
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