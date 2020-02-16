شكرا لمتابعة خبر عن 7 بيانات يجب توفرها في عقد التسوق الإلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة التجارة والإستثمار اليوم الأحد عن أهم البيانات التي يجب توفرها في عقد التسوق الإلكتروني .
ويجب على التاجر أو الممارس أن يوضح للمتسوق الإلكتروني تلك البيانات :
1– الخصائص الأساسية للمنتج .
2– حقوق المتسوق الإلكتروني .
3– تفاصيل السعر الإجمالي وتكاليف الضرائب والتوصيل .
4– خدمات ما بعد البيع .
5– مدة العقد وتاريخ انقضائه .
6– إيضاح الإجراء الذي يترتب عليه إبرام العقد وذلك بإبراز ما يفيد بأنه بمجرد النقر يبرم العقد .
7– شروط الدفع والدفعات المتكررة .
كانت هذه تفاصيل خبر 7 بيانات يجب توفرها في عقد التسوق الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.