شكرا لمتابعة خبر عن 7 بيانات يجب توفرها في عقد التسوق الإلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة التجارة والإستثمار اليوم الأحد عن أهم البيانات التي يجب توفرها في عقد التسوق الإلكتروني .

ويجب على التاجر أو الممارس أن يوضح للمتسوق الإلكتروني تلك البيانات :

1– الخصائص الأساسية للمنتج .

2– حقوق المتسوق الإلكتروني .

Advertisements

3– تفاصيل السعر الإجمالي وتكاليف الضرائب والتوصيل .

4– خدمات ما بعد البيع .

5– مدة العقد وتاريخ انقضائه .

6– إيضاح الإجراء الذي يترتب عليه إبرام العقد وذلك بإبراز ما يفيد بأنه بمجرد النقر يبرم العقد .

7– شروط الدفع والدفعات المتكررة .