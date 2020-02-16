شكرا لمتابعة خبر عن إزالة الحواجز الخرسانية حول المباني الحكومية بمكة (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ قرار إزالة الحواجز الخرسانية حول المجمعات السكنية و بعض المباني التابعة لجهات حكومية.

وبينت صور نشرتها الأمانة، إزالة الحواجز الخرسانية من أمام المحكمة العامة في المنطقة، مشيرة إلى أنها كانت تشكل تشوهًا بصريًا وتضيق الحركة المرورية.

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