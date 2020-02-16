شكرا لمتابعة خبر عن مؤسسة جسر الملك فهد تنفي طرح مشروع الجسر الموازي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عن عدم صحة الأنباء المتداولة حول طرح مشروع الجسر الموازي بين المملكتين على المستثمرين، مطلع مارس المقبل.
وأكدت المؤسسة، أنه لم يصدر أي تصريح للرئيس التنفيذي عن طرح مشروع الجسر الموازي، كما تم تداوله على المواقع الإخبارية.
وأوضحت الأنباء المتداولة أنه سيتم اكتمال الإجراءات الاستشارية للمشروع، و أن الدراسات أثبتت الجدوى الاستثمارية لمشروع الجسر.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة جسر الملك فهد تنفي طرح مشروع الجسر الموازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.