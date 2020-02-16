شكرا لمتابعة خبر عن مؤسسة جسر الملك فهد تنفي طرح مشروع الجسر الموازي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عن عدم صحة الأنباء المتداولة حول طرح مشروع الجسر الموازي بين المملكتين على المستثمرين، مطلع مارس المقبل.

وأكدت المؤسسة، أنه لم يصدر أي تصريح للرئيس التنفيذي عن طرح مشروع الجسر الموازي، كما تم تداوله على المواقع الإخبارية.

وأوضحت الأنباء المتداولة أنه سيتم اكتمال الإجراءات الاستشارية للمشروع، و أن الدراسات أثبتت الجدوى الاستثمارية لمشروع الجسر.