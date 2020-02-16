شكرا لمتابعة خبر عن وزير الطاقة: المملكة ستصدر الغاز قريبًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، أن المملكة قريبًا ستكون مصدرة للغاز والبتروكيماويات.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال تدشين فعاليات ” مؤتمر سابك 2020 “، في المنطقة الشرقية، أن: ” استغلال النفط والغاز سيحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة ونسعى إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح ” .
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