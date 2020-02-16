شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الجراد يجتاح عنيزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو، كميات هائلة من الجراد تجتاح محافظة عنيزة بمنطقة القصيم. يشار إلى أنوزارة البيئة والمياه والزراعة، أوضحت أنه نتيجة لتأثير الرياح الجنوبية، تحركت أسراب الجراد إلى أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية.

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